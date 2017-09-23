Oda seçimleri ertelendi

Türkiye genelinde TOBB’a bağlı tüm oda ve borsalarda seçimlerin ertelenmesiyle birlikte ilimizde de yapılacak olan oda seçimleri 2018 yılı Nisan ayına ertelendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı (TOBB) Ankara Ticaret Odası seçimlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla 6 ay ertelenmesinin ardından onu İstanbul Ticaret Odası takip etmişti. FETÖ yapılanmasının özellikle odalarda yerleşmiş olması sebebiyle gerekli temizliğin yapılabilmesi adına alındığı iddia edilen erteleme kararı bugün Kocaeli Ticaret Odası'na da geldi. KOTO'nun genel kurulu 5 ekim tarihi olarak açıklanmıştı. Oda seçimleri de 2018 yılı Nisan ayında yapılacak.