Ankara Ticaret Odası seçimlerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla 6 ay ertelenerek 2018 yılının Nisan ayına ertelenmesinin ardından onu İstanbul Ticaret Odası takip etti. FETÖ yapılanmasının özellikle odalarda yerleşmiş olması sebebiyle gerekli temizliğin yapılabilmesi adına alındığı iddia edilen erteleme kararı sonunda TOBB’a bağlı tüm odaları kapsayacak şekilde düzenlendi. Buna göre Kocaeli’de Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan KSO, KOTO, GTO ve KTO seçimleri Ankara’da olduğu gibi 2018 Nisan ayına ertelendi. Erteleme talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayında olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açıklama yapmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışından dönmesinin beklendiği ifade edildi. Bugün gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısının a<rdından kesinleşecek.
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Oda seçimleri erteleniyor
TOBB’a bağlı tüm odalarda seçimler ertelendi. ATO’da alınan erteleme kararı Kocaeli’yi ve tüm illeri kapsayacak şekilde genişletildi
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