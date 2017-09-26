Oda seçimlerine bir ikinci erteleme gelir mi?

Bülent Ekinci

Ekim ayının başında oda seçimleri yapılmaya başlanacak ve Kasım’a kadar ilimizdeki 4 oda seçimini tamamlamış olacaktı.

Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odası’nda hummalı gecen seçim çalışmaları, geçtiğimiz hafta sonunda yayılan fısıltıyla yerini meraklı bir bekleyişe itmişti.

Çıkan fısıltı seçimlerin erteleneceğini söylüyor, bekleyiş ise bu dedikodunun ne derece doğru olduğuna yönelikti.

Aslında seçimin ertelendiği dedikodunun çıktığı ilk günde de kesindi. Ancak düzenlemenin bakanlar kuruluna girmesi ve orada karara bağlanması bekleniyordu.

Seçimlerin ertelendiği haberi ise bakanlar kurulu toplantısından bir gün sonra netlik kazandı.

Cuma gecesi 23.30’da biten bakanlar kurulunda alınan karar, 24 saat sonra Pazar gününün ilk dakikalarında resmi gazetede yayımlandı.

Sonuç itibariyle seçimler ertelenmiş olduğu resmen duyuruldu.

Şimdi tüm çalışmalar rolanteye alındı.

Sonuçta seçimler Nisan – Mayıs gibi yapılacak.

Daha önümüzde 7 ay gibi bir süre var.

Seçim çalışmaları için işine gücüne ara veren iş adamları ve ticarethane sahipleri, yeniden işlerinin başına dönüyor.

Oda seçimleriyle alakalı ikinci start muhtemelen yılbaşı sonrası verilecek.

Kocaeli de bütün bunlar konuşulurken Ankara’da yeni bir söylenti yayılmaya başlandı.

Daha çok ATO içerisinde konuşulan bu iddia ise seçimlerin Nisan’da değil daha ileriki bir tarihte yapılacağı yönünde.

Ankara’da konuşulanlara göre, Nisan 2018’e atılan oda seçimlerinin 6 aylık erteleme süresi 1 yıla çıkartıla bilir ve seçimler 2018 Ekim- Kasım aylarına sarka bilir.

Ülke genelinde üye sayısı büyük olan odaların (Ankara ve İstanbul gibi) süzgeçten geçirilmesi ve sağlıklı bir seçim zemininin hazırlanması için alındığı tahmin edilen erteleme kararı, yine aynı nedenlerden dolayı ertelene bilir.

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Belediye şoförünün

insanlık dersi verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Eren Karadaş, İzmit- Kartal seferini yaparken yolda yaralı bir köpek olduğunu fark etti.

Bir otomobilin çarptığı köpek yol ortasında kanlar içerisinde yatıyordu. Açı çeken köpeği hemen otobüse alan belediye şoförü, yoluna devam etti. Bu esnada veterineri arayarak İçmeler Köprüsüne gelmesini istedi.

İşine, gücüne geç kalan vatandaşların tepkisine aldırmadan köpeğin hayatını kurtarmak için çabalayan şoför sonunda köpeği kurtarmayı başardı ve buluşma noktasına gelen veteriner ekibe köpeği keslim etti.

200 numara olarak bilinen İzmit-Kartal hattında yaşanan bu olay tam bir insanlık dersi oldu.

Kendisindi tebrik ediyorum

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Seka Tünelinin aydınlatmaları güzel oldu

Seka Tüneli içerisinde yaklaşık bir ay süren aydınlatma çalışması tamamlandı. Daha önce tünelin tam ortasında sıralanan aydınlatmalar vardı. Bu aydınlatmalar göz alıcı bir parlaklığa sahipti ve sürücü ve yolcuları rahatsız ediyordu. Yeni yapılan aydınlatmalar ise daha yumuşak bir ışık veriyor ve sağlı sollu yapıldığı içinde tüm tüneli eşit oranda aydınlatıyor.

Gayet güzel ve amacına uygun bir şekilde yapılan aydınlatmalardan sürücüler memnun.

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Özgür Bolat

Bugün ilimizde

Hürriyet köşe yazarı ve "Beni Ödülle Cezalandırma" kitabının yazarı Dr. Özgür Bolat'ı şehrimize getiriyor. Dr. Özgür Bolat "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" başlıklı bir seminer düzenleyecek. Büyük ilgi görmesi beklenen bu konferans Dolphin Kültür Merkezi’nde saat 18.30’(da başlayacak. Nar Montessori Kreşi tarafından organize edilen eğitim semineri, hem ailelere, hem eğitmenlere yönelik düzenleniyor. Alanında duayen olarak kabul edilen Özgür Bolat’ı dinlemek isteyen herkes bu konferansa katıla bilir.