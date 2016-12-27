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Ödemeler bugün başladı!

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Ödemeler bugün başladı!
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğinin bankalar aracılığı ile ödemelerine bugün başlandı" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, KOSGEB’in KOBİ’lere sağlayacağı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği ile ilgili açıklama yaptı. Başvuruları 21 Aralık’ta sona eren kredi desteğinin bankalar aracılığı ile ödemelerine bugün başlandığını kaydeden Bakan Özlü, “Faizsiz, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli krediye, 244 bin 980 başvuru yapıldı. Faizsiz krediden, 81 ilden belirlenen 15 bin işletme faydalanacak. Daha çok bir ila 9 personel çalıştıran mikro işletmelerin kullanacağı krediler, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla anlaşmalı bankalar (Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası) tarafından kullandırılıyor. İşletmeler, kredi kullanımı sırasında bankalar tarafından herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmaları halinde, bakanlığın ‘ALO 130’ numaralı şikayet hattı ile KOSGEB’e başvurabilirler” dedi.

 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI DA YAPILDI

Kredinin kullandırılmasında ilk olarak her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotasının belirlendiğine dikkat çeken Özlü, “Ardından işletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sınıflandırıldı. TÜİK verisine göre il kotasının yüzde 93’ü mikro ölçekli işletmelere, yüzde 6’sı küçük ölçekli işletmelere, yüzde biri ise orta ölçekli işletmelere ayrıldı. İşletmelerin iş birimi sayısı göz önünde bulundurularak yapılan sıralamada bir eşitlik söz konusu olursa, bilgi beyannamesinde yer alan bilgilere göre satış hasılatı yüksek olan işletmeler lehine sıralama yapıldı. Üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere öncelik sağlandı. Bu değerlendirmelerin yanı sıra, özellikle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya başka bir terör örgütüyle ilişkisi olup olmadığına dair, başvuruda bulunan işletmeciler hakkında güvenlik soruşturması da yapıldı” ifadelerini kullandı.

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