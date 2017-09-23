ODTÜ KYÖD Okulları İlköğretim Haftası’nı kutladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasında payı olacak çocukları yetiştiren ODTÜ KYÖD Okulları, yeni eğitim-öğretim dönemine coşkuyla başladı. KYÖV Kurucu Vakıf Başkanı Şerif Ünan, okulun elde ettiği başarılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi

ODTÜ KYÖD Okulları; Atatürk ilkelerine bağlı, sevgi dolu, çağdaş bireyler yetiştirmek için yeni eğitim-öğretim yılına coşkulu bir törenle başladı. Törene KYÖV Kurucu Vakıf Başkanı Şerif Ünan, Başkan Yardımcısı Cihat Uçar, KYÖV Vakıf Üyesi Reşat Keçeci, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, okul kurucu temsilcisi Ufuk Topaloğlu, okul müdürü Güler Telli, okul öğretmenleri, okul öğrenci ve velileri katıldı.

LİSE ÖNÜMÜZDEKİ YIL AÇILACAK

Okul bahçesinde gerçekleşen törende okul müdürü Güler Telli, “19. kez eğitim öğretime kapılarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. KYÖV Kurucu Vakıf Başkanı Şerif Ünan, okulun elde ettiği başarılardan duydukları memnuniyeti dile getirerek okul yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. ODTÜ KYÖD Okullarının diğer bir halkası olan lisesinin önümüzdeki yıl kapılarının açılacağının müjdesini de verdi.

KUTLAMALAR YAPILDI

KYÖD Başkanı Mehmet Toker ise öğrenci ve velilerin sağlıklı, mutlu, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni etti. İlköğretim Haftası kutlamaları, okul korosu tarafından okul marşlarının seslendirilmesi, 6. sınıf öğrencilerinden Miray İnaltay’ın piyano dinletisi ve 2. sınıf öğrencileri Nil Beril Aydın ve Zeynep Azra Kayretli’nin şiirlerini okuması ile devam etti. ODTÜ KYÖD Okulları, tüm öğrenci ve velilerine güzel, aydınlık günler görme dileklerini belirterek programı sonlandırdı.