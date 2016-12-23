ODTÜ KYÖD okulları rehberlik semineri verdi

ODTÜ KYÖD Okulları Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Kocaeli’nde geleneksel hale getirdiği rehber öğretmenlere yönelik seminerin üçüncüsünü bu yılda KYÖD Tesislerinde gerçekleştirdi.

Seminerde bu yıl “Okul-Aile İşbirliği Ekseninde Rehberlik” konusu seçildi. Seminerde “Sınıf İçi Pozitif Eğitim” ve “Teknolojik Alet Kullanımında Okul-Aile İşbirliği ve Öfke Kontrolüne Katkısı “ konuları işlendi.

REHBER ÖĞRETMENLER

ODTÜ KYÖD İlkokulu Müdür Yardımcısı Aybike Karaturp, rehber öğretmenler Şükran Akcan ve Bersu Çapraz tarafından organize edilen seminere Gümüş Güneş Danışmanlık Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Akyıldız konuk olarak katıldı. İzmit, Körfez, Derince ve Başiskele ilçelerinde görev yapan 100’e yakın rehber öğretmenin bir araya geldiği seminer ODTÜ KYÖD Okulları Müdürü Güler Telli’nin konuşmasıyla başladı. Seminer sonunda konuk Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Akyıldız’a katkılarından dolayı ODTÜ KYÖD Okulları Kurucu Temsilcisi Ufuk Topaloğlu tarafından çiçek takdim edildi.