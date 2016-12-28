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ODTÜ KYÖD’de “mevsimler geçerken”

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ODTÜ KYÖD’de “mevsimler geçerken”
ODTÜ KYÖD Okulları’nda gelenekselleşen şiir gecesi etkinliği önceki akşam seyircisiyle buluştu.

"Mevsimler Geçerken” temasıyla zamanın nasıl hızla akıp geçtiğine, her mevsimin insan yaşamında ayrı bir öneminin olduğuna değinen dinletide, öğrencilerin performansları dinleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

 

SONBAHARIN HÜZNÜ

Dinletide mevsimler üzerine Türk Edebiyatı’nın eşsiz sanatçılarına ait birbirinden güzel eserler seslendirildi. Seyirciler kimi zaman İlhan Berk’le sonbaharın hüznünü yaşadı, kimi zaman Necip Fazıl’la “Kaldırımlar” da yürüdü; kâh ilkbaharın taze kokusunu Ataol Behramoğlu’ yla ciğerlerine doldurdu, kâh Orhan Veli’yle bir deniz kenarında oturdu.

 

ISLAK SOKAKLAR

Bir drama ile başlayan ilk perdede sonbahar, Selim İleri’ye ait olan “Kışı Beklerken” adlı metnin okunmasıyla yapraklarıyla, 7. sınıflardan Girdap Gümüş`ün seslendirdiği “Yağmurun Elleri” şarkısıyla ıslak sokakların kokusuyla buluştu. Yaz mevsimi 7. sınıf öğrencisi Bahriye Burçak İşçi`nin, lirik dansıyla hayat bulurken şiirler bir meltem ferahlığı ile seyircilerle buluştu.  Gecenin sonunda kurucu temsilcisi Ufuk Topaloğlu ve okul müdürü Güler Telli, bu büyüleyici gecenin mimarı Türkçe öğretmeni Pınar Büker’i sahneye davet ederek kendisini ve öğrencileri tebrik ettiler. 

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