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ODTÜ-KYÖD’de tanıtım günü

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ODTÜ-KYÖD’de tanıtım günü
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu, 1’inci sınıf öğrenci adayları ve velileri için tanıtım günü düzenledi

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu’nda geçtiğimiz günlerde 1. Sınıf tanıtım günü düzenlendi. ‘Deniz Altında Keşif’ teması ile hazırlanan etkinlik ve atölye çalışmalarına katılan 1. sınıf öğrenci adayları, oldukça keyifli vakit geçirirken veliler konferans salonunda ODTÜ – KYÖD Okullarının eğitim öğretim yaklaşımları ve İngilizce eğitimi konusunda kendileri için hazırlanan sunuma katıldılar. Daha sonra öğretmenler eşliğinde okulu gezen veliler, kokteylde çocukları ile bir araya geldiler.

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