ODTÜ KYÖD’den örnek davranış

ODTÜ KYÖD Okulları, Eko Okul çalışmaları kapsamında toplanan elektronik atıkların bir bölümünü KOHAYDER’e bağışladı. Etkinliklerin sonuçları doğrultusunda kupa ve madalya töreni yapıldı

Öğrencilerini doğaya, canlıya saygılı birer birey olarak yetiştirmeyi hedefleyen, eğitim öğretim uygulamalarını da bu ilkeyi gözeterek planlayan ODTÜ KYÖD Okulları, Eko Okul çalışmaları kapsamında KOHAYDER ile işbirliği yaparak bir ilke imza attı. Her sene yapılan atık toplama yarışmasının bu seneki planlamasında, toplanan elektronik atıkların bir bölümü KOHAYDER’e bağışlandı.

1. DÖNEM KAZANANLARI BELLİ OLDU

Bağışlanan atıklar sayesinde hem dernek çalışmalarına ek gelir sağlanmış oldu, hem de ilçede bulunan derneklere destek olmanın önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Aynı zamanda Eko Okul çalışmaları kapsamında yapılan atık toplama yarışmasında da 1. dönem kazananları belli oldu. Dönem boyu yapılan etkinliklerin sonuçları doğrultusunda kupa ve madalya töreni yapıldı.

GELECEK YILLARDA DA DEVAM EDECEK

Törende ilkokul kademesinde en çok atık pil, kağıt ve elektronik toplayan Erenay Kurt, Cem Yurdakul, Oğuz Cura, Gönül Birdal; ortaokul kademesinde de en çok atık pil, kağıt ve elektronik toplayan Dilay Özkan, Emir Akay Kurt, Burçak İşçi, Begüm Garip madalya almaya hak kazandı. Dönem boyunca en çok atık toplayan 1-C ve 5-A sınıflarına kupalarını okul müdürü Güler Telli takdim etti. Yapılan törende çevreye ve canlılara duyarlı olmanın önemini bir kez daha vurgulayan Eko Okul Koordinatör öğretmenleri, gelecek yıllarda da çevre bilincini artırıcı projeler yapacaklarını öğrencilere duyurdu.