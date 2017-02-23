Of Birlikspor, Offf…

Bucaspor deplasmanından 1 puanla dönen 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor evinde oynayacağı Ofspor maçının hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı.

Bucaspor deplasmanından beraberlikle dönen Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor gözünü Of maçına çevirdi. Temsilcimiz önceki gün, pazar günü evinde oynayacağı Ofspor A.Ş. maçının hazırlıklarına başladı. Alparslan Türkeş Stadı’nda eksiksiz çalışan Kırmızı-Beyazlılar, yenileme antrenmanı yaptı. Bucaspor maçında uzun süre oyunda kalanlara ve diğer oyunculara ayrı programın uygulandığı antrenmanda tedavisi süren stoper Burak Keskin takımdan ayrı çalıştı. Teknik Direktör Fatih Akyel, hafta sonu önemli bir maça çıkacaklarını, düşmemeye oynayan Ofspor’a karşı gereken tüm hazırlıkları yapacaklarını ve kazanan taraf olmak istediklerini kaydetti.