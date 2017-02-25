Öğrenci Konseyi Başkanı Metin Geldeş ile yönetim ve denetleme kurulu üyelerinden oluşan öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü ziyaret ettiler. Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Sadettin Hülagü, onların taleplerini dinledi. Öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Hülagü, “Öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Onların aldığı eğitimin kalitesinin artması, daha iyi ortamlarda eğitim alması amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Sorunlarını veya taleplerini bizlere sürekli iletiyorlar, bizler de bunları değerlendirerek gerekli adımların atılmasını sağlıyoruz” dedi.
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Öğrenci Konseyi’nden Rektöre ziyaret
KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Metin Geldeş ve yönetimi Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü ziyaret etti
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