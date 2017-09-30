Öğrenci kulüpleri toplantısı yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, spor, kültür, sanat ve spor alanlarında faaliyetlerini sürdüren öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla Uluslararası İlişkiler Birimi’nde bir araya geldi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hayriye Özpınar’ın da hazır bulunduğu toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, öğrenci kulüplerine her türlü desteği verdiklerini ve kulüplerin kapatılmadığını sadece denetlendiğini vurguladı.

YENİ KULÜP KURMAK

Yeni kulüp kurmak isteyen öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurları anlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, “53 aktif 49 pasif olmak üzere 102 tane öğrenci kulübümüz var. Yeni kulüp kurmak isteyenlerin kulüp başkanlarını belirleyerek en az 30 öğrencinin katılımı olması ve kulüp yönergeleriyle birlikte Rektörlüğe müracaat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda kulüp kurmak isteyen öğrencilerin bu konudaki mevzuat ve yönergeyi iyi okuması gerekir” dedi.