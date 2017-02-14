İzmit Belediyesi, öğrencileri Bursa’ya götürüyor. Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik Bursa kültür gezilerinin haziran ayına kadar devam edeceği kaydedildi. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve haftanın 5 günü tekrarlanan kültür gezisine 28 Haziran Ortaokulu öğrencileri de katıldı. Otobüs ile okullarından alınan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte sırasıyla Cumalı Kızık Köyü, Tophane Parkı, Osmangazi, Orhangazi Türbeleri, Tophane, Ulu Cami, Koza Han, Bursa Kent Tarihi Müzesi, Yeşil Cami ve Yeşil Türbeyi gezdiler.
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Öğrenciler Bursa’ya götürüldü
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 28 Haziran Ortaokulu öğrencileri Bursa’ya götürüldü
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