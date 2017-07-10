Öğrenciler, İngilizce kampında buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iki önemli çalışması olan Uluslararası öğrenciler ve Bilgievleri Projesi bu yıl da geleneği bozmayarak İngilizce kampında bir araya geldi

Kocaeli Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim gören ve Büyükşehir Belediyesi’nin hemen hemen tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiği Uluslararası öğrenciler, bu yaz yine Bilgievi öğrencilerine İngilizce öğretmeye devam ediyor. İleri derecede İngilizce bilinen uluslararası öğrenciler bu özelliklerinden Bilgievi öğrencilerinin yararlanması için adeta seferber oldu. Öğrenciler canla başla minik kardeşlerine İngilizce öğretmeye ve seviyelerini ilerletmeye çalışıyor.