Öğrenciler Kimya’nın büyülü dünyasına daldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kocaeli Bilim merkezi, sömestr tatilinde öğrencilerin kimya bilimiyle eğlenerek öğrenmelerini keyifli vakit geçirmelerini sağlamak; kimya bilimini sevdirmek, ilgi uyandırmak ve bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak için ‘Kimya Kim Ya?’ programı gerçekleştirdi.
2 HAFTA SÜRDÜ
Program 24-27 Ocak ve 31Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 2 hafta sürdü. Etkinlik ilkokul öğrencilerine 4 gün, ortaokul öğrencilerine 4 gün süresince yapıldı. Etkinliklere 80 ilkokul, 80 ortaokul öğrencisi katıldı.