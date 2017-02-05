Bilim Merkezi’nde düzenlenen sömestre etkinliklerinde öğrenciler Kimya’nın büyülü dünyasına daldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kocaeli Bilim merkezi, sömestr tatilinde öğrencilerin kimya bilimiyle eğlenerek öğrenmelerini keyifli vakit geçirmelerini sağlamak; kimya bilimini sevdirmek, ilgi uyandırmak ve bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak için ‘Kimya Kim Ya?’ programı gerçekleştirdi.

2 HAFTA SÜRDÜ

Program 24-27 Ocak ve 31Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 2 hafta sürdü. Etkinlik ilkokul öğrencilerine 4 gün, ortaokul öğrencilerine 4 gün süresince yapıldı. Etkinliklere 80 ilkokul, 80 ortaokul öğrencisi katıldı.