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Öğrenciler trafik eğitimi alıyor

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Öğrenciler trafik eğitimi alıyor
Çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğreneceği Başiskele Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda TÜGVA Başiskele Yaz Okulu öğrencileri eğitim aldı

Başiskele Belediyesi tarafından Kocaeli’nin en büyük ve kapsamlı Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler devam ediyor. Başiskele Belediyesi tarafından Serdar Mahallesi’nde 7 bin metrekarelik parkın içerisinde kurulan trafik eğitim pistinde, TÜGVA Başiskele Yaz Okulu öğrencileri özel eğitmenler tarafından trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi, keyifli bir gün geçirdi.

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