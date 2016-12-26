Öğrencilerden polise taziye ziyareti

Son dönemde artan terör saldırıları sonrasında emniyet birimlerine yapılan destek ziyaretleri devam ediyor.

Son olarak Körfez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve kurum idarecileri, geçtiğimiz günlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Okul müdürü Sadık Akar, müdür yardımcısı Ebubekir Yıldız, rehber öğretmen Diyaeddin Ay, bilişim teknolojileri öğretmeni Yunus Aktaş, Okul Aile Birliği üyeleri Mustafa Duman ile Fehmi Berkyürek ve öğrenciler polis memurlarına tatlı ikramında bulundu. Okul müdürü Sadık akar, yaşanan terör saldırılarında şehit düşen polisler için İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın’a taziyelerini iletti.