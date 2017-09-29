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Öğrencilerinden anlamlı etkinlik

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Öğrencilerinden anlamlı etkinlik
İzmit Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinlikle vatandaşlara sağlık taraması yapıldı

Ayak sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Kocaeli Üniversitesi Podoloji Bölümü’nden 20 öğrenci, Belsa önünde  vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunup ayak muayenelerini yaptı.

 

AYAK SAĞLIĞI

Tıp Fakültesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümleri de yapıldı. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyabetli hastaların sayısının giderek arttığı, hastaların büyük bir bölümünün hastalığın ilerleyen safhasında ayak sağlığını kaybettiği ve kapanmayan yaralarla baş etmeye çalıştıkları kaydedildi.

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