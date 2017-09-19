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Öğrencinin koluna demir girdi

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Öğrencinin koluna demir girdi
13 yaşındaki Ertuğrul Demir, okul bahçesinde bulunan demir parmaklıkların üzerine düştü.

Kartepe Ataevler Mahallesi Eşref Uslu İlkokulu'nda okuyan 13 yaşındaki Ertuğrul Demir iddiaya göre okulun bahçesindeki demir korkulukların üzerinden dışarıya çıkmak isterken dengesini kaybederek demir parmaklıkların üzerine düştü Bu esnada Demir parmaklıklardan bir tanesi Ertuğrul Demir'in koluna saplandı olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından demir korkuluk kesilerek Ertuğrul Demir ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nuri AKÇAHARMAN

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