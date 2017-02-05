Öğrenemeyen öğretmen..!

Mustafa Küpçü

Geçtiğimiz hafta, “Öğretmen Alan Bilgisi Test” sonuçları açıklandı.

Bu sınavda, öğretmen adaylarına kendi alanları ile ilgili sorular sorulmuş.

Lise-Matematik alanında “Matematik Öğretmeni” olacak öğretmen adayları 50 sorudan 9 soruya doğru yanıt verebilmişler!

Almanca’da 14 soruya, Kimya’da 16 soruya, Fizikte 15 soruya, Biyolojide 17 soruya yanıt verebilmişler!

Bunlar “ortalama” değerler!

Sonuç?

Çocuklarımıza matematik, fizik, biyoloji, kimya, tarih, coğrafya öğretecek müstakbel öğretmenlerin yeterli bilgileri yok!

Bu sonuç, öğretmen yetiştiren okullarımızdaki “eğitim kalitesizliğini” ortaya koyuyor!

Bu kalitesiz eğitimden geçen 1 milyon “öğretmen adayı” atama bekliyor! Oysa, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yalnızca 100 bin öğretmen açığı var! Kalan 900 bin öğretmen adayı ne olacak? Neden hala kalitesiz bir eğitim süreci ile öğretmen adayı üretiyorsunuz?

Bu kadar yetersiz bir eğitim sonucu “eksik bilgilerle” öğretmen olanlar öğrenciye ne verecek?

Gerçekten eğitime önem veren ülkelerde, ülkenin geleceğe yönelik “Makro Planlaması” ve bu planlamaya uygun “İnsan gücü Planlaması” vardır.

Biz, “terör, savaş ve ilkel siyaset dalaşları” içinde yaşarken, 21. Yüzyılın dünyasında “Nano teknoloji” ile büyük atılımlar yapılıyor. Elektrikli otomobil, Bor’la çalışan otomobil, bilgisayar kontrolünde “şoförsüz otomobil” üretiyor eloğlu!

Sanayi üretiminde robotların payı hızla artıyor.

Biz hala 8 milyon kadar seçmene parmak bastırarak “demokrasi oyunu” oynuyoruz!

Biz, “bizden olmayan darbecidir, bölücüdür, haindir” palavraları ile toplumsal cehaleti sömüren, siyaset tüccarlarının tutsağıyız!

Bu koşullar altında “Türkiye’de bilim insanı” yetişir mi?

“Bilimsel ve teknolojik üretim” olur mu?

İlk ve orta dereceli okullarda “müfredat” deneme tahtası olmuş!

Siyasal iktidar, çağa uygun bir eğitim sistemi düşünmüyor!

“Tüm okullar İmam Hatip olacak” inadı içinde!

İyi güzel de bu ülkede bilimsel, teknolojik ve ekonomik atılımları yapabilecek “nitelikli insan gücü” yetiştirmek günah mı?

Biz hep başkalarının ürettiklerinin “aptal pazarı” mı olacağız?

Şimdi, Atatürk’ü, İnönü’yü ve Cumhuriyet’i kuranlarla ilgili her şeyi eğitimden ve kitaplardan çıkartma çabaları var!

Cumhuriyet yerine tarihteki yerini almış, “Osmanlıcılık” saplantısı var!

Kız çocuklarını eğitimden uzaklaştırmanın, çocuk yaşta evlendirmenin sinsi çabaları var!

Özgür bilim alanları olması gereken Üniversitelerde, öğretim üyelerine ve siyasal kimliği olan öğrencilere yönelik baskılar var! Genç insanlara böyle baskılar uygulanırken, “18 yaşında milletvekili olabilmek” yalanına kim inanır?

Bu ülkede çok geniş kitleler gazete, kitap okumuyor!

Okumak, öğrenmek heyecanı kazanamamış insanlarımız.

Çünkü, bilen öğrenen insan “özgür insan” olur! Güdümlü olarak oy vermez, “Sürü Psikolojisi” ile hareket etmez!

Örnek mi istiyorsunuz?

İstanbul Kadıköy’de “Evet” propagandası yapan AKP’li gençler, “Anayasa değişikliklerinde neler var?” sorusuna yanıt veremiyorlar!

“Hayır” diyenleri düşman gibi gören gençler, ellerinde silahlarla meydan okuyorlar! Büyükleri “bağırta bağırta kabul ettireceğiz” derse, ya da; “Hayır demek teröristle birlik olmak” derse, “Evet deyin, terör biter” diye ahkam keserse, onlar da kendi çaplarında meydan okuyor işte!

Şunu unutmayın; Eğitim bir siyasal tercih işidir! Kimi iktidarlar, toplumun cehaletinden beslenir ve hep cahil kalmasını ister! Siyasal iktidarın niyetini “eğitim düzeni” gösterir!..