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Öğretmenler eğitim öğretim yılına oyunlarla hazırlandı

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Öğretmenler eğitim öğretim yılına oyunlarla hazırlandı
Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına oyunlarla hazırlandı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Nejat Akfırat, İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Gökhan Dumrul, yardımcıları Neslihan Yaman, Ayşen Akay ile öğretmen kadrosuna ''Sosyal medyanın toplum üzerindeki etkileri'' sunumu gerçekleştirdi. Akfırat, ''İz Bırakan Öğretmen Özellikleri'' drama etkinliğiyle de ''öğretmen rolü'' konulu oyunlar oynatarak öğretmenleri yeni eğitim yılına hazırladı.

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