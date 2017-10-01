Öğretmenleri mağdur etmeyin ödeneklerini derhal ödeyin!

Mesut Akbulut

2017-2018 eğitim yılı, yeni müfredat tartışmaları ile başladı…

Bazı sendikalar, dernekler ve STK’lar yeni müfredatı eleştirdi…

Atatürk’ün yok edilmeye çalışıldığını ifade etti…

Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gece ansızın (!) TEOG’un kaldırıldığını açıkladı…

Yeni müfredat tartışmaları rafa kalktı, şimdi TEOG üzerinde tartışmalar devam ediyor…

ÖDENEK GECİKTİRİLİYOR

Anadolu Eğitim Sen Kocaeli İl Başkanı Mehmet Alperdem, önceki gün “Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi geciktirilmemelidir“ diyerek bir açıklama yaptı.

Alperdem, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin ödenmesini istedi…

Alperdem’in açıklamasını birlikte okuyalım;

DERİNCE’DE HİÇ ÖDENMEMİŞ

“Bilindiği üzere 657 sayılı DMK’nın Ek 32. Maddesine göre her yıl öğretim yılının başladığı ay içinde öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir.

Kamuoyuna 1050 TL olarak duyurulan ve 1042,03 TL olarak tahakkuk eden bu para halen ilimizin Derince ilçesinde tamamen, bazı ilçelerde ise kısmen ödenmemiştir.

Adı üstünde eğitim öğretim yılına “hazırlık” ödeneğinin eğitim öğretim yılı başlamadan ödenmesi gerekirken söylenen tarihin üzerinden açıklamayı yaptığımız an itibariyle 16 gün geçmesine karşın bazı ilçelerde halen ödenmemiş…

Bu ancak bir yama olabilecek ücrete ihtiyacı olduğunu bildiğimiz öğretmen arkadaşlarımızı üzmektedir.

MAĞDUR ETMEYİN

Konuyla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerini bu ücreti bir an önce ödemeleri, şayet ödedilerse bankalarla gereken iletişimi kurarak öğretmenleri daha fazla mağdur etmemeleri konusunda uyarıyoruz.

Bu ödeneğin tüm eğitim çalışanlarına, “itibaren” gibi ucu açık ifadelerle değil, günü belli olan bir zamanda ödenmesi konusundaki talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

ÖĞRETMENLİK KUTSALDIR

Anadolu Eğitim Sen Kocaeli İl Başkanı Mehmet Alperdem’in söylemleri böyle…

Alperdem’in isteklerini bu köşeden yayınladım…

Bakalım Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili bir girişimde bulunacak mı?

Şunu ifade etmeliyim ki; öğretmenlik kutsal bir meslek…

HZ.ALİ’DEN TARİHİ SÖZ

Hz. Ali ne demiş, “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum”…

Bu sözü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız…

Bu sözü kendimize şiar edinmeliyiz…

Türkiye’de 1 milletvekili ne kadar maaş alıyorsa, öğretmenler de, doktorlar da aynı maaşı olmayı diye düşünüyorum…

Bu yüzden, Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyorum, öğretmenleri mağdur etmeyin…

Zira onlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var…

KOÜ’de çorbalar akıyor

İzmit Belediyesi’nin örnek projelerinden olan çorba çeşmeleri okulların açılmasıyla birlikte Kocaeli Üniversitesi’nde akmaya başladı. Hukuk Fakültesi önündeki çorba çeşmesinden sabahları, Kütüphane önündeki çeşmeden de akşamları öğrencilere ücretsiz olarak çorba servis ediliyor. Üniversite öğrencileri de çorba çeşmeleri için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. İzmit’te halen 7 ayrı noktada çorba çeşmesi bulunduğu ve her çeşmeden günde ortalama bin kişiye çorba ikram edildiği kaydedildi. Ne diyelim… Afiyet olsun…

Megafonla satış yasak

Araçlara takılan hoparlör sistemiyle satış yapmak yasak… Ama bu yasağa pek uyulmuyor. Özellikle şehir merkezinden uzak mahallelerde megafonla satış yapıyorlar. İzmit Belediyesi zabıtasının Şirintepe Mahallesi’nde yaptığı denetimde yasağa uymayarak hurda toplayan 2 şaha Kabahatler Kanununa istinaden 218 lira para cezası kesip, hoparlör sistemini söktü. İyi de yaptı. Zira megafonla satış yapmak, gürültü kirliliğine neden oluyor. Diğer belediyeler de sık sık denetimlerde bulunmalı.

Başkan Çetin Gürol burun ameliyatı oldu

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, burnunda bazı sıkıntılar vardı. Nefes almakta zorlanıyordu. Gürol baktı ki olacak gibi değil, önceki gün Kocaeli Tıp Merkezi’nde bir operasyon geçirdi… Gürol, önceki gün taburcu oldu. Ama hala burnunda bandaj var. Bandajlar açıldığında Gürol, bu sorundan da kurtulmuş olacak. Artık daha rahat nefes alacak. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.