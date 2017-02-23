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Öğretmenlerin canını sıkacak haber!

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Öğretmenlerin canını sıkacak haber!
Başbakan Yardımcısı Şimşek, referandumun ardından birçok alanda reform yapacaklarını ifade ederek, "Öğretmenlerimizin konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bursa'da BALKANTÜRKSİAD'ın düzenlediği 17. sinerji toplantısına katıldı.

 

"EĞİTİM NİTELİĞİNDE KAT ETMEMİZ GEREKEN YOLLAR VAR"

Referandumun ardından hızlı bir şekilde birçok alanda reform yapacaklarını vurgulayan Şimşek, "Eğitim bizim en öncelikli hedefimiz. Samimi olarak söylüyorum, bugün bütçenin 5'te birini vergi gelirlerini, vergi gelirlerinin neredeyse 4'te birini bu ülke eğitime harcıyor. Milletten alınan her 100 liralık verginin neredeyse 4'te biri eğitime harcanıyor. 600 bin civarında öğretmen atamışız. 300 bin civarında yeni derslik yapmışız. Fakat nitelikte daha kat etmemiz gereken yollar var" dedi.

 

"ÖĞRETMENLERİMİZ YENİDEN EĞİTİLMELİ"

Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirileceğini de hatırlatan Şimşek "Bütün Türkiye'nin tam gün eğitim uygulamasına geçeceğiz. Beşinci sınıftan itibaren tüm öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı okumalı. Öğretmenlerimizin konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz. Türkiye dördüncü sanayi devrimine nitelikli insanla hazır olabilir. Dünya çok hızla değişecek. Bugün var olan teknolojiler bir araya gelecek. Yapay zeka robotlar hayallerin ötesinde insan hayatını şekillendirecek" açıklamasını yaptı.

 

"İKİNCİ TEMEL ÖNCELİĞİMİZ AR-GE"

Türkiye'nin demokrasisinin güçlendiğini ifade eden Şimşek, "Bütün kesimleriyle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde bu tehdidi bertaraf etmiştir. Türkiye terörle mücadele de başarılıdır. DAEŞ terör örgütü şu anda Türkiye'nin sahada güçlü mücadelesi sayesinde güçlü şekilde zemin kaybediyor. Bölücü terör örgütü kalkışmanın altında kalmıştır. Hiç ummadıkları ölçüde darbe yemiştir. Türkiye o açıdan bütün bu sorunları yaşamış ve üstesinden gelmiştir. Bu anlamda da en kötüsü geride kalmıştır. Şimdi Türkiye anayasa referandum sonrasında geri kalan reformlarla beraber çok hızlı şekilde küresel rekabette konumlanacaktır. Birinci önceliğimiz eğitim. İkinci temel önceliğimiz Ar-Ge. Altyapıya bu dönemde çok büyük önem verdik" şeklinde konuştu.

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