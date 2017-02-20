Oğuzhan son 5 maçta 6 gol attı

Kocaelispor’da son haftaların formda ismi Oğuzhan Türkmen gollerine Kütahyaspor maçında da devam etti.

Antalya’da yapılan devre arası kampındaki performansı, hazırlık maçlarındaki golleri ile dikkat çeken Oğuzhan, ikinci yarının transferlerinden birisi olarak değerlendirilmişti. Beklentileri yanıltmayan Türkmen, Kütahyaspor maçında attığı 2 şık golle takımının 3 puan kazanmasında etkili oldu.

ÇOK FORMDA

19 maçın 10’nunda oyuna sonradan giren ve son 5 maçın 4’ünde gol atmayı başaran Oğuzhan, 2-2 sona eren Ankara Demir maçında 1, 4-0 kazanılan Erzin maçında 2 ve hafta arasında 1-0 kazanılan Manavgatspor maçında da fileleri havalandıran ismi olmuştu. Toplam gol sayısını 8’e çıkaran Türkmen’in diğer golleri 3-3 biten Kozan Belediye deplasmanı ve 3-0 kazanılan Erzin Belediye deplasmanıydı.

Oğuzhan Türkmen’in gol attığı maçlar

Erzin (1)

Kozan (1)

Ankara Demir (1)

Erzin (2)

Manavgat (1)

Kütahya (2)

Kocaelispor’da gollerin dağılımı

Sinan Pektemek 10

Oğuzhan Türkmen 8

Burak Özbakır 6

Hamza Mutlu 5

Sefa Narin 4

Ali Keten 4

İshak Kurt 3

Burak Süleyman 2

Şenol Yıldırım 1

Kadir Öge 1