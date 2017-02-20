Oğuzhan son 5 maçta 6 gol attı

Antalya’da yapılan devre arası kampındaki performansı, hazırlık maçlarındaki golleri ile dikkat çeken Oğuzhan, ikinci yarının transferlerinden birisi olarak değerlendirilmişti. Beklentileri yanıltmayan Türkmen, Kütahyaspor maçında attığı 2 şık golle takımının 3 puan kazanmasında etkili oldu.
ÇOK FORMDA
19 maçın 10’nunda oyuna sonradan giren ve son 5 maçın 4’ünde gol atmayı başaran Oğuzhan, 2-2 sona eren Ankara Demir maçında 1, 4-0 kazanılan Erzin maçında 2 ve hafta arasında 1-0 kazanılan Manavgatspor maçında da fileleri havalandıran ismi olmuştu. Toplam gol sayısını 8’e çıkaran Türkmen’in diğer golleri 3-3 biten Kozan Belediye deplasmanı ve 3-0 kazanılan Erzin Belediye deplasmanıydı.
Oğuzhan Türkmen’in gol attığı maçlar
Erzin (1)
Kozan (1)
Ankara Demir (1)
Erzin (2)
Manavgat (1)
Kütahya (2)
Kocaelispor’da gollerin dağılımı
Sinan Pektemek 10
Oğuzhan Türkmen 8
Burak Özbakır 6
Hamza Mutlu 5
Sefa Narin 4
Ali Keten 4
İshak Kurt 3
Burak Süleyman 2
Şenol Yıldırım 1
Kadir Öge 1