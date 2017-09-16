Okan Oktay adaylığını açıkladı

KOTO Meclis Üyesi Okan Oktay 21’inci Meslek Komitesi Sektör Sorunları toplantısında KOTO Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Üyesi Okan Oktay 5 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KOTO başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Betül Kebap Restoran’da gerçekleştirilen 21’inci Meslek Komitesi Sektör Sorunları toplantısında KOTO başkanlığına aday olduğunu ifade eden meclis üyesi Okan Oktay “ KOTO için beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Üyesine hizmet noktasında çalışan bir yönetim olsun istiyoruz. KOTO’yu uluslararası seviyelere çıkartmak zorundayız. Geçtiğimiz dönemde odamız kent kamuoyu önünde bir değerdi ancak şuanda maalesef Sanayi Odası bizim önümüze geçmiş durumda. Bizim amacımızın üyemizin ticaretini nasıl artırabiliriz olması gerekiyor” dedi.

PROJELERİNİ ANLATTI



KOTO için düşündüğü projelerini anlatan Oktay, “Hepinizin bildiği gibi odamızın belli bir parası var ve bu parayı bankalara yatıyoruz. Bu paranın odaya belli bir faiz getirisi oluyor. Biz Ticaret Odası olarak tüccar değiliz, paraya ihtiyacımız yok. Bizim yönetime gelme durumumuzda bankalarla oturup konuşacağız. Bize faiz vermeyin ama kredi kullanacak üyelerimize mevcut faiz oranlarından aşağıya fırsat yaratın diyeceğiz. Böylece hem üyelerimize hem de bankalara büyük imkanlar sunmuş olacağız. Odanın parası sonuçta hepimizin aidat olarak vermiş olduğu paradır. Bu para birikiyor birikiyor bankada aktif bir şekilde belirli bir faiz karşılığında duruyor. Bu böyle olmamalı, bu parayı bize avantaj sağlayacak şekilde değerlendirmemiz bizim artımıza olur” dedi.

YATAN DEĞİL ÜRETEN BİR YÖNETİM OLACAĞIZ



Oktay, “Tabi ki oda bir esnafın borcunu ödeyemez ya da birinin cebine para koyamaz ama alternatiflerle bunun önünü açabilmeli, bunun için buradayız, biz de hizmete bunun için talibiz. Benim sizden istediğim başka komiteler dışında da arkadaşlarınız varsa destek vermeleri için çaba sarf etmenizdir. İnşallah bu dönem komitemizi yönetime taşıyacağız. Bu bağlamda hepinizin desteklerini istiyorum. Seçim tarihi çok yakın. 5 Ekim’de sandığa gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız. İnşallah seçilecek olan 66 meclis üyesinin en az yarısı ile bir araya gelerek bu grubu oluşturacağız. Çok iyi bir destek görüyoruz. Yatan değil üreten bir yönetim olacağız. Sorgulamaktansa çözüm üreten bir yönetim olacağız” dedi.

DESTEK İSTEDİ



Oktay, “Kesinlikle ve kesinlikle üye odaklı bir yönetim olacağız. Gelişmek için elimizden geleni yapacağız. Sosyal anlamdaki bir projem ise odamızın üst katı buna müsait. Sosyal birlikteliği oluşturacak bir lokal açmak. Tüccarlara layık oturup sohbet edebileceğimiz, il protokolünü ağırlayabileceğimiz bir ortam yaratmak istiyorum. Eğer çalışmayacak sanız koltuklarda yapacaksak üye arkadaşlarımıza hiç bir faydamız olmaz. Biz de patinaj çekmeye devam ederiz. Bu yüzden sizlerden diğer sektörden arkadaşlarınıza da konuşurken odamıza fayda sağlamalarını rica ediyorum” dedi. Nuri AKÇAHARMAN