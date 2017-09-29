Okul açıldı, birlik buluştu

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde yaptığı güzel hizmetlerle dikkatleri üzerine toplayan Güney Mahallesi Kabakoz Mevkii'ndeki Fatih İlkokulu, Okul Aile Birliği Başkan ve yönetimi, 2017-2018 eğitim öğretim yılının açılması ile yine bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı verdiler, yapılacak hizmetler hakkında fikir alış-verişinde bulundular. Toplantı sonunda selfie çekmeyi ihmal etmediler.