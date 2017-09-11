Okul masrafları cep yakıyor

Bu yıl ilkokula yeni başlayacak bir öğrenci için velilerin cebinden okul servis ücretleri hariç en az 315 TL, ortaokul ve lise öğrencisi için ortalama 300 TL çıkacak

2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için ilk ders zili çaldı. Yeni dönemde, ders kitapları öğrencilere ücretsiz sunulurken okulların verdiği listelerle kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye ürünleri alışverişi yapan veliler, bütçelerini zorlamayan uygun fiyatlı ürün arayışına girdi.

KIRTASİYE MASRAFLARI YÜZDE 30 ARTTI

Anaokulu veya ilkokula gidecek bir öğrenci için kıyafet ve ayakkabı toplam 150 TL, kırtasiye ürünleri ise 165 TL’den başlıyor. Kısacası çocuğu devlet okuluna yeni başlayacak bir ailenin kıyafet ve kırtasiye için bütçesinden en az 315 TL ayırması gerekiyor. Özel okullar için ise bu rakam artıyor. Kırtasiye ürünleri fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 30 oranında arttığı görülüyor. Ortaokul öğrencisi için kırtasiye masrafları en az 165 TL ile en fazla 325 arası değişirken lise öğrencisi için ise en az 110 TL ile en fazla 270 TL arasında değişiklik gösteriyor.

MASRAFLAR CEP YAKIYOR

2017-2018 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nın yaptığı açıklamaya göre bu yıl ortalama yüzde 9 artış yapıldı. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde yıllık 0-5 kilometre arası ücret bin 233 TL’ye, 0-10 kilometre arası bin 484 TL’ye, 0-15 kilometre arası ücreti bin 620 TL’ye 0-20 kilometre arası bin 728 TL’ye, 0-30 kilometre arası bin 899 TL’ye yükseltildi. 30 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık yüzde 9’a çıkarıldı. Peşin ödemelerde ise tarife üzerinden en az yüzde 5 oranında indirim uygulanacak. Yani tüm bu masraflara kıyafet, kırtasiye ve servis ücreti eklendiğinde masraflar velilerin cebini yakıyor. Selin BECER

Okul kıyafeti için ortalama fiyat listesi:

Önlük: 55 TL

Yaka: 5 TL

Pantolon: 40 TL

Gömlek: 25 TL

Uzun kollu Lacoste: 30 TL

Kısa kollu Lacoste: 25 TL

Polar: 60 TL

Hırka-Süveter: 60 TL

Ceket: 55 TL

Etek: 40 TL

Kravat: 10 TL

Kilotlu Çorap: 10 TL

Kırtasiye masrafları için ortalama fiyat listesi ise şu şekilde:

Abaküs: 8 TL

Suluk: 20 TL

Kurşun kalem (kutu): 8 TL

Silgi: 1 TL

Boyama önlüğü: 6 TL

Sayı çubukları: 10 TL

Cetvel takımı: 3 TL

Okul çantası: 60 TL

Kalem kutusu: 10 TL

Defter kabı: 1 TL

Melodika: 57 TL

Uçlu kalemler: 6 TL ile 17 TL arası

Stabılo (tane): 6 TL

Defter (sayfa sayısına göre değişiyor) :6 TL

Ortalı Defter: 20 TL

Resim Defteri (büyük boy): 15 TL

Resim çantası: 10 TL

12’li pastel boya: 7 TL

Kuru boya: 10 TL

Sulu boya: 10 TL

İngilizce sözlük: 10 TL

İmla kılavuzu: 9 TL