  • BIST 109.458
  • Altın 145,428
  • Dolar 3,4050
  • Euro 4,0755
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 23 °C
  • Sakarya : 14 °C

Okul masrafları cep yakıyor

»
Okul masrafları cep yakıyor
Bu yıl ilkokula yeni başlayacak bir öğrenci için velilerin cebinden okul servis ücretleri hariç en az 315 TL, ortaokul ve lise öğrencisi için ortalama 300 TL çıkacak

2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için ilk ders zili çaldı. Yeni dönemde, ders kitapları öğrencilere ücretsiz sunulurken okulların verdiği listelerle kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye ürünleri alışverişi yapan veliler, bütçelerini zorlamayan uygun fiyatlı ürün arayışına girdi.

KIRTASİYE MASRAFLARI YÜZDE 30 ARTTI

Anaokulu veya ilkokula gidecek bir öğrenci için kıyafet ve ayakkabı toplam 150 TL, kırtasiye ürünleri ise 165 TL’den başlıyor. Kısacası çocuğu devlet okuluna yeni başlayacak bir ailenin kıyafet ve kırtasiye için bütçesinden en az 315 TL ayırması gerekiyor. Özel okullar için ise bu rakam artıyor. Kırtasiye ürünleri fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 30 oranında arttığı görülüyor. Ortaokul öğrencisi için kırtasiye masrafları en az 165 TL ile en fazla 325 arası değişirken lise öğrencisi için ise en az 110 TL ile en fazla 270 TL arasında değişiklik gösteriyor.

MASRAFLAR CEP YAKIYOR

2017-2018 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nın yaptığı açıklamaya göre bu yıl ortalama yüzde 9 artış yapıldı. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde yıllık 0-5 kilometre arası ücret bin 233 TL’ye,  0-10 kilometre arası bin 484 TL’ye, 0-15 kilometre arası ücreti bin 620 TL’ye 0-20 kilometre arası bin 728 TL’ye, 0-30 kilometre arası bin 899 TL’ye yükseltildi. 30 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık yüzde 9’a çıkarıldı. Peşin ödemelerde ise tarife üzerinden en az yüzde 5 oranında indirim uygulanacak. Yani tüm bu masraflara kıyafet, kırtasiye ve servis ücreti eklendiğinde masraflar velilerin cebini yakıyor. Selin BECER

Okul kıyafeti için ortalama fiyat listesi:

Önlük: 55 TL

Yaka: 5 TL

Pantolon: 40 TL

Gömlek: 25 TL

Uzun kollu Lacoste: 30 TL

Kısa kollu Lacoste: 25 TL

Polar: 60 TL

Hırka-Süveter: 60 TL

Ceket: 55 TL

Etek: 40 TL

Kravat: 10 TL

Kilotlu Çorap: 10 TL

Kırtasiye masrafları için ortalama fiyat listesi ise şu şekilde:

Abaküs: 8 TL

Suluk: 20 TL

Kurşun kalem (kutu): 8 TL

Silgi: 1 TL

Boyama önlüğü: 6 TL

Sayı çubukları: 10 TL

Cetvel takımı: 3 TL

Okul çantası: 60 TL

Kalem kutusu: 10 TL

Defter kabı: 1 TL

Melodika: 57 TL

Uçlu kalemler: 6 TL ile 17 TL arası

Stabılo (tane): 6 TL

Defter (sayfa sayısına göre değişiyor) :6 TL

Ortalı Defter: 20 TL

Resim Defteri (büyük boy): 15 TL

Resim çantası: 10 TL

12’li pastel boya: 7 TL

Kuru boya: 10 TL

Sulu boya: 10 TL

İngilizce sözlük: 10 TL

İmla kılavuzu: 9 TL

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EYDEM’de yeni dönem heyecanı08 Eylül 2017 Cuma 14:13
  • DER-MEK’e şimdiden 720 kişi başvurdu08 Eylül 2017 Cuma 14:12
  • Hocasının hatası yüzünden mezun olamadı!08 Eylül 2017 Cuma 12:53
  • Zorunlu hale getirildi... Okullara kamera kapıya polis!08 Eylül 2017 Cuma 11:20
  • GTÜ dünyanın en iyi üniversiteler listesinde07 Eylül 2017 Perşembe 15:19
  • Akademi Lise’de yeni dönem 20 Eylül’de başlayacak06 Eylül 2017 Çarşamba 15:59
  • AÖF'te yeni sistem: "MU" notu getirildi05 Eylül 2017 Salı 13:25
  • Çocuğun okuldaki başarısı yaşayacağı hayatı etkiler05 Eylül 2017 Salı 11:33
  • Tepeköy Öğrenci Yurdu yeni eğitim yılına hazır04 Eylül 2017 Pazartesi 14:37
  • Konservatuvar Yetenek Sınavı başvuruları başladı04 Eylül 2017 Pazartesi 13:33
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim