Okul müdürlerine yönelik eğitimler başladı

TÜSSİDE işbirliğinde ve Kocaeli İli Çevre Koruma Vakfı desteğiyle 13 Şubat’ta başlayan okul müdürlerine yönelik eğitimler 10 Mayıs’ta sona erecek

İl genelindeki resmi ve özel okul müdürlerine yönelik olarak hazırlanan seminerler TUBİTAK Türkiye Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) işbirliğinde ve Kocaeli İli Çevre Koruma Vakfı desteğiyle yapılacak. Eğitimlerin planlaması aşamasında tüm okul müdürlerine yönelik almak istedikleri eğitim konuları anket olarak uygulanmış ve öncelikli almak istedikleri konu başlıkları da belirlendi.

Okul müdürlerinin öncelikli almak istedikleri konular:

 Stres kontrolü ve yönetimi

 Etkili konuşma ve iletişim becerileri

 Problem çözme teknikleri

 Stratejik yönetim

10 MAYIS’TA SONA ERECEK

Eğitimler 25-30 kişilik gruplar halinde, atölye çalışması şeklinde ve etkileşimli olarak verilmekte olup 13 Şubat tarihinde İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nde başladı. Aynı eğitimler 10 Mayıs tarihinde sona erecek. Eğitimler devam ederken tüm okul müdürlerinin katılımlarıyla 28 Mart, 11 Nisan ve 10 Mayıs tarihlerinde Gebze ve İzmit bölgelerinde ayrı ayrı olmak üzere alanında uzman eğitimciler tarafından 3 adet konferans verilecek.

2 GRUPTA EĞİTİMLER SÜRECEK

Konferanslara ülkemizin ünlü araştırmacı yazarlarından Özgür Bolat, dünyada ilk 50 öğretmen arasında yer alan eğitimci ve aynı zamanda okul müdürü Dilek Livaneli, fark yaratan isimler kategorisinde ise Engin Yılmaz ve Polat Doğru katılacak. Eş zamanlı üç grupta eğitim verilecek. Gebze bölgesinde 1 grup, İzmit bölgesinde ise 2 grupta eğitimler devam edecek.