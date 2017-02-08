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Okul önleri abluka altında!

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Okul önleri abluka altında!
Öğrencilerin uyuşturucu batağından uzak durmasını hedefleyen Narkotim ekipleri, okul giriş ve çıkışlarını adeta abluka altına aldı. Motorize ekipler okul önlerinde göz açtırmıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şubesi Narkotim dedektifleri okul önlerini abluka altına aldı. Özel olarak kurulan motorize ekipler, Kocaeli il genelinde okulların giriş ve çıkış saatlerinde sıkı uygulamalar yapıyor. Okul çevreleri ve okullar bölgesinde bulunan ara sokakları sıkı takibe alan ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde de arama yapıyor.

 

Torbacıların korkulu rüyası oldular

Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şubesi bünyesinde kurulan Narkotim ekipleri, uyuşturucu satıcılarının adeta korkulu rüyası haline geldi. Okul çevrelerinde polisin her gün sıkı uygulama yaptığını fark eden uyuşturucu satıcıları, bu sayede rahat nefes alamıyor. Uygulamadan okul çevresinde bulunan esnaflar ve öğrenci velileri de çok memnun kaldı. Çocuklarını güvenle gönderdikleri okulların, uyuşturucu satıcılarından bu sayede temizlendiğini ifade eden veliler, Narkotim ekiplerine teşekkür etti. Ülkenin geleceği olan çocukların, okullarda zehirlenmelerine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şubesi yetkilileri ise, "Burada sadece polise değil, duyarlı öğrencilerimiz ve velilere de çok büyük görevler düşüyor. Bizler Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şubesi olarak her zaman uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası olacağız. Nefesimizi her zaman enselerinde hissedecekler. Fakat bu konuda başta ailelere de çok büyük görevler düşüyor. Eğitim ve denetim ailede başlıyor. Kocaeli halkının rahat ve refahı için çalışmalarımız artarak sürecektir" dediler. Okullar için kurulan özel ekibin, yarıyıl tatilinin hemen ardından tam teşekküllü olarak göreve başladığı öğrenildi.

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