Okul-piyasa işbirliğinde beklenenler

Fikret Gökmen

Bir meslek eğitimcisi olarak sürekli söylediğimiz bir söz vardır. “okullar ile piyasa ayrı telden çalıyor”. Gerçekten elektrik teknisyenliğinden mezun olan bir öğrenci elektrik prizini bile tamir edemiyor. Ticaret lisesi mezunu bir öğrenci (işletme fakültesi mezunu için de geçerli) işletme defterinin nasıl tutulacağını bilemiyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün.

Tüm bu olumsuzlukları kaldırmaya yönelik olarak bazı köklü değişiklikler yapılması planlanıyor. Dünya gazetesinden Resul Kurt’ un haberine göre yapılması planlanan bazı değişiklikler şöyle.

Hafta Tatili kanunu kaldırılıyor.

Üretim işletmelerinde hafta tatilinde çalışmak için Belediyelerden “Hafta Tatilinde Çalışma Ruhsatı” alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durum hem mali yük, hem de gereksiz zaman kaybı, bu nedenlerle sanayi işletmelerinin uymak zorunda bulunduğu bu zorunluluk kaldırılıyor.

Üniversiteler, Teknoloji Transfer Şirketleri kurabilecek

Okul – İşletmeler işbirliği çerçevesinde üniversiteler önceden izin almak koşuluyla sermaye şirketi statüsünde Teknoloji Transfer Şirketleri kurabilecekler. İş Kanunu çerçevesinde eleman istihdam edebilecektir. Tam veya yarı zamanlı kendi öğretim üyelerini bu şirketlerde çalıştırabilecekler. Bu şirketlerin ürettikleri teknolojiler şirketlere ticari anlayışla pazarlanabilecek.

Uygulamalı Eğitim Fen ve Mühendislik Bölümlerine de geliyor

Bu bölümlerde öğrenim gören öğrenciler son yılın bir yarı yılı özel sektör işletmelerde, Teknoparklarda, Ar-ge merkezlerinde uygulamalı eğitimi tamamlamaları zorunlu hale gelecek. Bu öğrencilere asgari ücretin net tutarının %35’ i ücret olarak ödenecek.

Ayrıca temel bilimler mezunlarının yararlanacağı destek kapsamı da belirleniyor. Temel bilimler alanında lisans derecesinde ar-ge personeli istihdam eden teknoloji geliştirme bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süre ile sanayi ve teknoloji bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Düşünülenler olumlu. Ancak uygulama tam olarak amaca hizmet edip etmediği önemli. Günümüzde bazı mesleki okullarda da staj uygulaması adı altında benzer uygulamalar yapılmaktadır. Gözlemlerimiz o ki öğrencilere staj yaptıkları yerlerde mesleki anlamda işlerin verilmediği amaç dışı değerlendirildiği görülmektedir. Umarız düşünülen pratik eğitimlerde de amacına yönelik çalışmalar yapılır.