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Okul servislerinde yeni dönem!

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Okul servislerinde yeni dönem!
Türkiye genelinde ilk olarak Kocaeli’de faaliyete geçecek olan servis araçlarında GPS zorunluluğu uygulamasıyla veliler çocuklarını servis içerisinde denetleme imkanı bulacak.

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve UKOME koordinesinde başlatılan servis araçlarında GPS zorunluluğu uygulaması 1 Mart 2017 itibarıyla ilk olarak Kocaeli’de faaliyete geçecek. Türkiye genelinde 2017 yılı içerisinde başlaması beklenen uygulamada velilerin servis araçlarını takip cihazıyla denetlemesi hedefleniyor. Zorunlu GPS uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte servis araçlarında bulunan GPS'lerin şifreleri velilere verilecek. Bu sayede veliler çocuklarının nerede olduklarını öğrenebilecek. Uygulamayla birlikte öğrencilerin taşınmaya başlandığı ve evlerine bırakıldıklarına dair SMS mesajlar da ailelere gönderilecek. Öte yandan uygulama sayesinde korsan servis taşımacılığı yapan servisler tespit edilerek gereken cezai işlem yapılacak.

 

"Veliler, çocuklarını servis içerisinde denetleyebilecek"

GPS uygulaması hakkında bilgiler veren Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı, "Velilerimiz bu sistemle birlikte servis araçlarını evlerinin önünde görebilecek. Servis araçlarına binen çocuklar okula gidene kadar veliler tarafından takip edilecek. Bu uygulamayla birlikte veliler, hem bizlerin onlara verdiği şifrelerle çocuklarını takip edebilecek hem de Ulaşım Daire Başkanlığındaki sistem üzerinden çocuklarını denetleyebilecek" dedi.

 

"Servislerde yaşanan olaylar GPS ile ortaya çıkıyor"

Servis araçlarında yaşanan bazı olayların GPS sistemiyle ortaya çıktığını belirten Taşçı, "Çocukların huzurlu bir şekilde okula gidip gelebilmeleri için onları takip etmemiz gerekiyor. Çünkü okul servislerinde bazı olaylar meydana geliyor ve servisçiler problemlerini velilere anlatamıyor. Bu sürecin tekrar yaşanmaması için servis araçlarımıza GPS uygulamasını yerleştirdik ve olayların gün yüzüne çıkmasını sağladık" diye konuştu.

 

"Bu sistem hem veliler hem de bizim için çok faydalı"

Zorunlu GPS uygulamasının servis araçları için çok faydalı olduğunu belirten servis şoförü Zafer Yılmaz, "Bu uygulamanın servis araçları açısından gayet faydalı olduğunu düşünüyoruz. Araçların takip edilmesi, hem öğrencilerin güvenliği hem de bu işi yapan esnaf arkadaşların takip edilebilirliği açından çok faydalı olacak. Bu uygulamanın resmi olarak yapılması çok güzel oldu. Bazı özel okullarımızda bu sistem var ama bunun genele yayılması öğrencilerin güvenliği açısından, velilerinde bu işte daha emniyetli olduğunu düşünmesi açısından faydalı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

"Velilerimiz, çocuklarını bu sistemle takip edebilecek"

GPS uygulamasıyla birlikte velilerin servis araçlarında denetim yapabileceklerini belirten servis şoförü Osman Akbağ, "Velilerimizin bazı durumlarda sıkıntıları oluyor. Veliler bize ‘Duraktan çocuğu almadın. Geç geldin. Erken geldin' gibi sorunları dile getiriyor. Bu GPS uygulamasından sonra velilerimiz servis araçlarını takip edecekler, erken ya da geç geldiğimizi görecekler. Araçları süratli kullanıp kullanmadığımızı da görecekler. Herşeyi çok güzel bir şekilde takip edecekler. Çok faydalı bir şey olduğuna inanıyoruz. Herşeyin daha güzel olacağına inanıyoruz" dedi.

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