Okullararası satranç turnuvası başladı

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Gölcük’te Öğrenci Olmak Projesi” kapsamında 21-22-23 Şubat tarihleri arasında Gölcük Belediyesi Kongre Sarayında Okullararası Satranç turnuvası yapılıyor.

3 kategoride gerçekleştirilecek olan turnuvada müsabakalar, Satranç İl Temsilciliği tarafından görevlendirilen hakemler tarafından yönetiliyor. Turnuvada müsabakalar 3 kategoride yapılıyor. Kategori-1 / İlkokullar (2. 3. Ve 4. Sınıflar), Kategori-2 / Ortaokullar (5. 6. 7. Ve 8. Sınıflar), Kategori-3 / Liseler (9. 10. 11. Ve 12. Sınıflar) olarak belirlendi. Satranç Turnuvası dün saat: 10.00’da başladı ve Perşembe günü saat: 12:00’da yapılacak olan ödül töreni ile son bulacak.