Okullararası satranç turnuvası sona erdi

“Gölcük’te Öğrenci Olmak Projesi” kapsamında İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Okullararası Satranç Turnuvası Final müsabakalarının ardından sona erdi

İLÇE PROTOKOLÜ HAZIR BULUNDU

Gölcük Belediyesi Kongre Sarayında gerçekleştirilen Satranç Turnuvası Finalleri ve akabinde yapılan ödül törenine Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhyettin Yıldırım, Gölcük Belediye Spor Birimi görevlileri, turnuvaya katılan okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 21-22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Turnuvaya İlçe genelinden 298 satranç sporcusu katıldı. Satranç turnuvası İlkokullar, Ortaokullar ve Liseler arasında Küçükler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirildi. İlkokullardan 145 sporcu, Ortaokullardan 95 sporcu, Liselerden 58 sporcu olmak üzere toplamda 298 sporcu başarılı olmak için kıyasıya mücadele etti. Turnuva Satranç İl Temsilciliği tarafından görevlendirilen hakemler tarafından yönetildi ve müsabakalar 7 tur üzerinden yapıldı.

ELLİBEŞ KONUŞMA YAPTI

Gölcük belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, turnuvada dereceye giren ve tüm katılan öğrencilere, görev alan öğretmenlerine ve turnuva boyunca görev yapan hakem heyetine teşekkür ederek, “Her branşta olduğu gibi satranç branşımıza da önem veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Sosyal yaşamın devamlılığını, halkın moral ve motivasyonunu artırmakta olan bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi. Final turları sonunda gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş bir konuşma yaparak tertip edilen Satranç turnuvasına katılan genç beyinleri kutladığını belirtip, elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ederken, turnuva süresince görev yapan turnuva komitesine ve görevlilere de teşekkür etti. Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu yaptığı konuşmada, tertip edilen Satranç turnuvasına destek veren ve katkı sağlayan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'e teşekkür etti. Turnuvada dereceye giren tüm öğrencilere ödülleri, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu tarafından verildi.

İLKOKULLARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

1.Abdulvehhab Şimşek-Hisareyn İlkokulu

2.Ömer Esad Mercan-Barbaros İlkokulu

3.Cem Arpacı- Gölcük Turgut Özal İlkokulu

4.Miraç Özen-Barbaros İlkokulu

5.Yiğit İlke-Barbaros İlkokulu

ORTAOKULLARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

1.Utku Ege Uslu-D.Dere Atatürk Ortaokulu

2.Eren Meriç-D.Dere Uğur Mumcu Ortaokulu

3.Zeynep Çiftçi-D.Dere Uğur Mumcu Ortaokulu

4.Ayberk Gürbüz-Hisareyn Ortaokulu

5.KübraNalci-Hisareyn Ortaokulu

LİSEDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

1.Talha İnan-Gölcük Adnan Menderes AİHL

2.Kenan Durmuş-İhsaniye MTAL

3.Emirhan Yüksel-İhsaniye Anadolu Lisesi

4.Ahmet Faruk Kul-FSM Anadolu Lisesi

5.Oğuzhan Ürker-FSM Anadolu Lisesi