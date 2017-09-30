Okullarda yasaklı gıdalara geçit yok!

Büyükşehir ile ilçe zabıta ekipleri, eğitim ve öğretim dönemi boyunca okul kantinlerini denetlemeye devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilçe belediyelerin zabıta ekipleri, okulların eğitim öğretime başlamasıyla öğrencilerin sağlığı için denetimlere başladı. Başlatılan denetimler kapsamında bugüne kadar İzmit ve Başiskele ilçelerindeki okul kantinlerinde hijyen, temizlik ve son kullanma etiketi üzerine denetimler yapılıyor. İzmit ve Başiskele’de başlayan denetim ve kontroller eğitim öğretim dönemi boyunca diğer tüm ilçelerde de gerçekleştirilecek.

YASAKLI GIDALARA İZİN YOK

İlk olarak İzmit ve Başiskele ilçelerindeki okullarda başlayan denetimler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklanan gazlı içecekler ve aperatif çeşitli yiyeceklerin satılmasına izin verilmiyor. Yasaklı gıdaların satıldığı kantinlerde bulunan içecek ve yiyecekler, zabıta ekiplerinin özverili çalışmalarıyla toplanıyor. Böylelikle yasaklı gıdalar öğrencilerin eline ulaşmadan okul kantinlerinden uzaklaştırılıp, öğrencilerin sağlıklı gıdalara erişimi sağlanıyor.

BELGE VE RUHSAT KONTROLLERİ YAPILIYOR

Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri içecek ve yiyecek denetimlerinin yanında okul kantinlerinin ruhsat, hijyen sertifikası ve diğer belgelerin de kontrollerini yapıyor.