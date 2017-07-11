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Okullardaki eski kitaplar toplanıyor

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Okullardaki eski kitaplar toplanıyor
İzmit Belediyesi’nin okullardaki eski ders kitaplarını toplama çalışması devam ediyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen çalışma ile, okullardaki eski ders kitapları toplanarak geri dönüşümü sağlanacak. Belediyenin Çevre Koruma Müdürlüğü yetkilileri, her yıl okullar tatile girdikten sonra boşa çıkan eski ders kitaplarını toplayarak geri dönüşümünü sağladıklarını belirtti.

 

HEDEF 150 TON KİTAP

Yetkililer, ”Bilindiği gibi öğrencilere ders kitaplarını devlet bedava veriyor. Okullar tatile girdikten sonra ders kitapları kullanılmıyor. Kitapların çöpe atılmasının önüne geçmek için Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bunları topluyoruz. Okullar tatile girmeden öncede öğrencilere gerekli duyurular yapılarak eski ders kitaplarını çöpe atmamalarını ve okullarına teslim etmelerini sağladık. Şimdiye kadar 37 okuldan 45 tondan fazla kitap topladık. 11 Ağustos’a kadar devam edecek çalışma ile hedefimiz en az 150 ton eski kitabı toplayarak geri dönüşümünüm sağlamak. Böylelikle hem ekonomiye önemli katkılar sağlayacağız hem de binlerce ağacın kesilmesi önlenmiş olacak” dediler.

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