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Okullardan 90 ton eski kitap toplandı

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Okullardan 90 ton eski kitap toplandı
İzmit Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenledikleri eski kitapların toplanması kampanyası çerçevesinde 100 okuldan 90 ton kitap toplanarak geri dönüşümü sağlandı.

Belediyenin Çevre Koruma Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, okulların tatile girmesiyle birlikte başlatılan eski ders kitapların toplanması kampanyasına eğitim kurumları büyük ilgi gösterdi.

 

OKULLARA YARDIM

Devletin, okullar açılırken öğrencilere ücretsiz olarak dağıttığı ders kitaplarının çöpe atılmayarak geri dönüşümünü sağlamak için böyle bir çalışma yaptıklarını, binlerce ağacı kesilmekten kurtardıklarını söyleyen yetkililer, “Okullara topladıkları kitap miktarına göre bilgisayar, yazıcı, fotokopi kağıdı gibi yardımlarda bulunduk” dediler.

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