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Okullu krosçular yarın Körfez Pisti’nde

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Okullu krosçular yarın Körfez Pisti’nde
Okullar Arası Yıldız Genç A-B Grup Kros Yarışları Körfez Otomobil Pisti’nde yapılacak.

Bir çok okulun büyük mücadele vereceği şampiyona sabah saat 9’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek. Şampiyon tek günde tamamlanacak. 

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