Okullu krosçular yarın Körfez Pisti’nde

Okullar Arası Yıldız Genç A-B Grup Kros Yarışları Körfez Otomobil Pisti’nde yapılacak.

Bir çok okulun büyük mücadele vereceği şampiyona sabah saat 9’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek. Şampiyon tek günde tamamlanacak.