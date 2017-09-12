Okulu Elmalı’da 5.kez kazandı !..

665. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla güreşlerinde ezeli rakibi Ali Gürbüz’ü “altın” puanla yenen Orhan Okulu, Elmalı’da 5. kez Başpehlivan oldu.

665. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla güreşlerinde ezeli rakibi Ali Gürbüz’ü “altın” puanla yenen Orhan Okulu, Elmalı’da 5. kez Başpehlivan oldu. Kocaelinin yüzünü Küçük Orta Küçük boyda birinci olan Erdal Duman güldürdü. Karamürselli Mustafa Yenisancak Başaltında 3., Abdurrefik Öner Küçük orta büyük boyda 2., Deste büyük boyda Ramazan Sarı 3.oldu

KOCAELİ’NİN GURURU: ERDAL DUMAN

Üç gün süren ve 1306 pehlivanın kol bağladığı tarihi Elmalı Yeşil Yayla güreşlerinde pazar günü yapılan finallerde Başpehlivanlık için kapışan Orhan Okulu ve Ali Gürbüz karşılaşmanın normal süresi içinde yenişemedi ve altın puana kalan güreşte rakibini avlayan Orhan Okulu bir kez daha Elmalıda Başpehlivanlığa ulaştı. Tarihi Elmalı güreşlerinde favori isimlerden Faruk Akkoyun,Ekrem Yavuz ellerinden geleni yapsalar da kürsüye uzanamadılar. Elmalıda tek birincilik kürsünse çıkan Küçük orta küçük boyda Erdal Duman oldu. Küçük orta büyük boyda Abdurrefik Öner 2’ncilikle yetinirken, Deste büyük boyda Gölcük’ten Ramazan Sarı 3 olarak kürsüde yerini aldı.

YENİSANCAK TAMAM DEDİ…

Başaltının gediklisi Karamürselli Mustafa Yenisancak, Durmuş Altın’a çok uzun süren ve altın puana giden karşılaşmada yenildi ve 3.lükte kaldı. Başpehlivanlık eşleşmelerinde 2 Kocaelili Faruk Akkoyun ve Hüseyin Gümüşalan karşılaşmasında ise Faruk Akkoyun, Gümüşalan’ı yenerek 4. tura kadar çıktı. Başpehlivanlık mücadelesinde Hac’dan yeni dönen Recep Kara ve İsmail Balaban 3., Ali Gürbüz ise 2. oldu.

15 BİN SEYİRCİ…

Tarihi Elmalı Yeşil Yayla yağlı güreşlerini son günü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Siyasi partilerin Antalya Milletvekilleri, ilçe Kaymakamları ile 15 binin üzerinde seyirci izledi. Başpehlivan Orhan okulu kupa ve kemerini aldıktan sonra kortejle şehir turu yaparak alkışlar arasında halkı selamlarken bir kez daha Ali Gürbüz’ü kendi evi Elmalı’da yenmenin gururunu yaşadı.

ABDULLAH KARAGÖZ ANTALYA’DAN BİLDİRDİ