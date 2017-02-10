Okur’a iş arkadaşlarından sürpriz doğum günü

Kocaeli Gayrimenkul’ün başarılı satış danışmanı Handan Okur, yeni yaşına iş arkadaşlarının düzenlediği sürpriz doğum günü ile girdi

Kocaeli Gayrimenkul’ün başarılı satış danışmanı Handan Okur’a iş arkadaşları sürpriz doğum günü hazırladı. Kocaeli Gayrimenkul'ün genç ve başarılı sahibi Hakan Sin ve çalışma arkadaşlarının gerçekleştirdiği doğum günü karşısında şaşıran Okur, herkese teşekkür etti. Duygusal anlar yaşayan Okur, "Bana hayatımın en güzel sürprizini yaşattınız. Hayatım boyunca unutamayacağım" diyerek teşekkür etti. Mumları söndüren Okur, daha sonra pastayı da dostlarıyla keserek ikram etti. Genç iş adamı Hakan Sin ve çalışma arkadaşları da, Okur’un yeni yaşını kutlayarak, sağlıklı nice mutlu seneler diledi. Nurşah ŞAHİN