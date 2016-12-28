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Olacak o kadar!..

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Olacak o kadar!..
Liseler Arası B Genç Voleybol İl Birinciliği çeyrek final maçında İhsaniye Anadolu Lisesi ile Gölcük Fen Lisesi Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaştı.

Mücadeleyi İhsaniye Anadolu Lisesi 2-1 önde tamamladı. Ancak her şey bundan sonra değişti

 

TALİMATLAR NE DİYOR?..

Talimatlara göre Liseler Arası B Genç Voleybol grup maçlarında 2 set kazanan takımlar maçı galip bitiriyor. Ancak eleme maçlarında 3 set alan takım galip ilan ediliyor. İhsaniye Anadolu çeyrek final maçında yani eleme maçında Gölcük Fen Lisesi karşısında setlerde 2-1 öne geçmesine karşın galip ilan edildi. 

 

GÖLCÜK FEN LİSESİ İTİRAZ ETTİ

Maçın sona erdiğini düşünen sporcular salondan çıkış yapmak üzereyken Gölcük Fen Lisesi tarafı maçın devam etmesi gerektiğini düşündü ve yazılı bir dilekçe ile konuya itiraz etti. Salonda bulunan ve yoğun bir tempoda çalışan Gençlik Hizmetleri İzmit İlçe Spor Müdürü Turgay Bulut ile Okul Sporları Tertip Kurulu Üyesi Gürhan Öztürk dilekçeyi aldılar ve yaşanan hadisenin yapacakları toplantıda değerlendirileceğini belirtti.

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MAÇ DÜN OYNATILDI…

Bu durumda maç dün gazetemiz b.askıya girerken baştan yeniden oynatılıyordu.  Bu arada kararla ilgili olarak maçların sarkma ihtimali yok. Takvime göre Liseler Arası B Genç Voleybol yarı final maçları yine bugün oynanacak. Erdem ÖVÜÇ

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