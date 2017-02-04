Olağan dışı operasyonla hastayı hayata döndürdüler

V/M Medical Park Hastanesi’nde Kardiyovasküler Cerrahi alanında sundukları hizmetle pek çok hastanın hayatını kurtaran Haluk Akbaş ve ekibi yine olağan dışı bir operasyona imza atarak, bir ailenin mutluluğuna ortak oldu

Kentimizin tanınmış kalp cerrahlarından Prof Dr. Haluk Akbaş ve ekibi, geçtiğimiz günlerde önemli bir operasyona imza atarak hayat kurtardı. Uygulanan yöntemle hastayı adeta hayata döndüren ekip, dünya genelinde çok az noktada uygulanan bir yöntemi hayata geçirerek, hastayı ve ailesini sevince boğdu. KVC alanında oldukça önemli bir birikime sahip olan ekip, tabir yerindeyse ailenin hayata tutunuşu oldu.

YÜKSEK ORANDA GENİŞLEME

75 yaşında bir erkek hastanın karın içi damarlarındaki normal değerlerin çok üzerinde gerçekleşen bir genişleme sonucu, bacakta bulunan sol iliak arter damarda yırtılma ve sağ iliak arter damarda ise oldukça yüksek oranda bir genişleme mevcuttu. Normal koşullar altında 20 mm civarında olan damarlardan sağ tarafta bulunan damar 58 mm, sol tarafta bulunan damarda ise yırtılmanın yanı sıra, damar boyutu 80 mm’ye ulaşmıştı.

HASTA HAYATA TUTUNDU

Hastayı acilen operasyona alan başarılı ekip, uygulanan yöntemle hastanın göğüs kafesi ve karın bölgesi açılmadan, kasık bölgesinden açılan küçük, 2 santimetrelik kesiler vasıtasıyla ameliyatı gerçekleştirerek oldukça başarılı bir operasyona imza attı. Hastayı yeniden hayata döndüren ekip, ailenin yeniden hayata tutunmasının verdiği mutluluğa da ortak oldu.