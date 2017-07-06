Olimpiyat Yıldızları erkeklerde de var

Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü, erkek cimnastik takımı ile de başarılı olacak.

Kızlarda adından söz ettiren olan kulübün hedefi erkek takımı ile de kentimize madalya kazandırmak. Başkan Tolga Havuç “Olimpiyat Yıldızları olarak hedeflerimizi büyüttük. Erkek takımımızın da kısa süre içerisinde kentte bir numara olacağına inanıyorum. Emek veren hocalarıma, sporcularımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.