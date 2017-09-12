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Olimpiyat Yıldızları parlıyor

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Olimpiyat Yıldızları parlıyor
İlimizin cimnastik markası olan, ilimizi Türkiye Şampiyonlarında başarılarıyla temsil eden Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü, yeni sezon hazırlıklarıyla antrenmanlarına devam ediyor

YURT DIŞI TEMASLARI ARTIYOR…

2011 yılından bu yana profesyonelleşme ve kurumsallaşma adına önemli mesafeler kat eden kulüp, antrenör kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Kulübün genç başkanı ve Başantrenörü Tolga Havuç’un yurt dışı çalışmalarıyla birlikte cimnastik branşında Avrupa modelini ilimize getirerek, Kocaeli sporuna basamak atlatan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü , 2,5 ile12 yaş arası yaş ve seviye guruplarına göre hafta sonu ve hafta içi cimnastik antrenmanlarına devam ediyor.

 

ARTİSTİK CİMNASTİK BAŞTA GELİYOR…

Kulüp bünyesinde cimnastik branşlarının temeli olan artistik cimnastik branşı başta olmak üzere genel cimnastik, aerobik ve trampolin branşlarında sporcular faaliyetlerine devam ediyor. İlk olarak temel eğitim guruplarında yetiştirilen sporcular daha sonra yeteneklerine göre alt yapıya seçiliyor. Daha sonra da bu gruplarda başarılı olan sporcular seçilerek, Türkiye Cimnastik Şampiyonlarında ilimizi temsil ediyor.

 

 

HAVUÇ AÇIKLAMA YAPTI…

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç Başkan Havuç şunmları söyledi: Olimpiyat yıldızları profesyonel cimnastik ailesi olarak; çalışmalarımızla yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Şuan itibariyle ilimizde sporların temeli ve atası olan cimnastik branşımızla köklü, ayakları yere sağlam basan bir spor vizyonu üzerinde cimnastikçiler yetiştiriyoruz. Bir yandan alt yapılarımızdan yetişen cimnastikçilerimizle Türkiye şampiyonalarına hazırlanırken diğer yandan da kulübümüze yeni başlayan sporcularımızla yeni döneme hazırlanıyoruz. Biz, her çocuğun cimnastik yapmasını, küçük yaşlarda profesyonel bir cimnastik kültürü kazanmasını arzuluyoruz, bu yüzden herkesi kulübümüze bekleriz. İrtibat numaramız: 0554 803 70 72’den tüm velilerimiz bizlere ulaşabilir, bilgi alabilir ve çocuklarıyla deneme derslerimize katılabilir.

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