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Olimpiyat Yıldızları’nın ağır misafirleri

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Olimpiyat Yıldızları’nın ağır misafirleri
İlimizin ilk ve en başarılı cimnastik kulübü olan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü bir yandan çalışmalarına devam ederken bir yandan da önemli misafirlerini konuk ediyor.

BAŞKANDAN ZİYARET

İlimizin başarılı ve aktif derneklerinden Kocaeli Taşköprülüler Derneği Başkanı Yasin Sönmez ve yönetimi, Kocaeli cimnastiğinin kurucusu olan başarılı gençlerimizden Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç’u makamında ziyaret etti. Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü’nün bir çok programına destek vererek, spora önemli derece katkı sağlayan Kocaeli Taşköprülüler Derneği Başkanı Yasin Sönmez ve ekibi sporun her alanında olmaya gayret ediyor. Ziyarette Kocaeli Taşköprülüler Derneği Başkanı Yasin Sönmez ve ekibinde yer alan Engin Ese, Saim Güler, İbrahim Demirel ve Rıdvan Gezgin ile samimi bir sohbet ortamı oluştu.

 

SÖNMEZ MUTLUYDU

Ziyarette konuşan Kocaeli Taşköprüler Derneği Başkanı Yasin Sönmez: “Öncelikle ülkemizin geleceği olan bir nesli yetiştiren Tolga kardeşime ve ekibine başarılar diliyorum. Olimpiyat yıldızlarımızın kentimizde yetişmesi yetişen sporcuların Türkiye şampiyonalarında madalyalar ve kupalar alması Kocaeli sporuna örnek teşkil etmektedir. Biz dernek olarak Tolga kardeşimiz gibi çalışan ülkemize ve milletimize hizmet eden tüm gençlerimizin yanındayız” dedi.

 

HAVUÇ AĞIRLADI

Ziyarette konuşan başarılı cimnastikçi Tolga Havuç: “Her ne kadar Taşköprülü olmasam da başta Kocaeli Taşköprülüler Derneği Başkanımız Yasin Sönmez ve ekibini tanıdıktan sonra, fahri bir Taşköprülü oldum. Çok değerli büyüklerimizin ilimiz adına ve Taşköprü adına yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyorum ve örnek alıyorum. Yoğun programlarına rağmen bizleri ziyaret ederek kulübümüzü ve şahsımı onurlandıran Dernek Başkanımız, değerli ağabeyim Yasin Sönmez’e ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

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