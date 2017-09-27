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Ölüm rampasında faciadan dönüldü

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Ölüm rampasında faciadan dönüldü
İzmit Gazanfer Bilge Bulvarından Santral istikametine inmekte olan yarım yolcu otobüsünün frenleri patladı. Son anda direksiyonu kıran sürücü otobüsle birlikte boş bir arsaya girerek büyük bir faciayı önlemiş oldu.

İzmit Gazanfer Bilge Bulvarından Santral istikametine inmekte olan Şener Okuyan idaresindeki 54 BY 092 plakalı yarım otobüs, freninin patlaması üzerine  kontrolünü kaybetti. Hızla bayır aşağı inmekte olan aracın şoförü  kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için ani bir manevra yaparak aracı Eyüp Kaymaz Sokağa yönlendirerek çevresi saç ile çevrili  ve beton blokların bulunduğu boş arsaya girdi. Bölge sakinleri büyük korku ve panik yaşarken kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sorgulanan aracın motor ve şase numaralarının uyumsuz olduğu, aracın trafikten çekme belgeli olduğu ve üzerindeki plakanın ise başka bir araca ait olduğu tespit edildi. Yolcu otobüsü polis ekipleri tarafından gerekli cezalarının yazılmasının ardından bağlanarak otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

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