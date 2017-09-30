Ömer Çalık, Başiskele’den ayrıldı

Sezon öncesi Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Başiskele Belediyespor ile anlaşan Ömer Çalık, Kırmızı Beyazlı takımdan ayrıldı.

İlimizin deneyimli golcüleri arasında yer alan Ömer, Başiskele ekibine başarı temennisinde bulundu. Son derece etkili bir futbolcu olan Ömer, bir çok takımı attığı gollerle şampiyonluğa taşıdı. Güçlü ve gol vuruşu kusursuz olan Çalık, teklifleri değerlendirmeye başladı.