Ömer Çalık bilmecesi

Kocaeli’nin öne çıkan golcülerinden Ömer Çalık sezon öncesi görüşmelere devam ediyor

Geçen sezon 3 farklı takım ile şampiyonluk yaşayan Ömer yeni sezon öncesinde BAL takımlarından Doğantepespor, ve Süper Amatör Lig takımlarından Değirmenderespor ileİlimtepe Futbol Kulübü ile görüştü. Çalık henüz hangi takıma gideceği ile ilgili kararını vermedi. Ancak şu bir gerçek ki golcü futbolcu bir aksilik olmazsa ya Dere’ye ya da Tepe’ye gidecek.