Ömer Çeker: Bakanlar kendi aralarında tutarsız

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Çeker, “Doğum yapan anneye ödeme yapan Aile ve Sosyal Politika Bakanlığının karşısında, sağlık çalışanlarında doğu yapan annenin izin hakkının ücreti Sağlık Bakanlığı tarafından kesiliyor" dedi.

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, sendika binasında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yaşanan çelişkiye tepki gösteren Sendika Başkanı Çeker “Sendika genel merkezimiz tarafından dava açılmıştır. Bu çarpıklığın giderilmesi gerekiyor” dedi.

TAM TERSİ BİR DURUM ORTAYA ÇIKTI

Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sıralamasında 167 ülke arasında 66. Sıradadır diyen Başkan Çeker “Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı da yüzde 8,2’ye yükselmiştir. Bu artış nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk sayısının arttırılmasını ısrarla vurgulamakta olup her nikahta üç çocuk tavsiyesi siyasilerin dillerinden düşmemektedir. Bu konuda söylenen sözlere değil icraata baktığımızda ise tam tersi bir durum ortaya çıkmaktadır” açıklamasında bulundu.

400 TL ÖDEME

Sağlık Bakanlığı bebekler 2 yaşına gelinceye kadar anne sütüyle beslenmeli diyor, ama ne hikmetse annelere doğum sonrası analık izninin bitimini izleyen 12. ay içinde, aylıksız izin kullanmadığı sürelerin ilk 6 ayında günde üç saat, ikinci 6 ayında ise günde bir buçuk saat süt izni kullanabilmelerine imkân veriliyor diyen Başkan Çeker “Çalışma Bakanlığı torununa bakan babaanne ve anneanneye maaş ödenmesi kararı almış ve 0-3 yaş arasındaki torunlarına bakanlara ortalama 400 TL aylık ödeme yapmayı planlamaktadır” ifadelerini kullandı.

ANLAŞILABİLİR DEĞİLDİR

Bu uygulama hükümetin en az 3 çocuk projesini destekleyen bir uygulamadır diyen Başkan Çeker “Fakat burada sağlık çalışanları için ayrı bir tuhaflık yaşanmaktadır. Büyükannelerin bile torun bakmaya teşvik edildiği bir ortamda süt izni kullanan anne kullanmış olduğu izin oranında döner sermayesinden ücret kesilerek ekonomik kayba uğratılmaktadır. Türk Sağlık-Sen olarak bu konuda Sağlık Bakanlığına resmi başvuru yapmamıza rağmen hala bir düzenleme yapılmamıştır. Mevzuyu büyükanneye kadar getiren hükümetin süt izni mağduru anne ve bebekleri ısrarla es geçmesi anlaşılabilir değildir” dedi.

ZARARA UĞRATMASI TUHAFTIR

Yaklaşık 12 yıldır ısrarla vurgulamamıza ve yetkili kurumlara başvuru yapmamıza rağmen Sağlık Bakanlığının bu konuda bir düzenleme yapmaması da kabul edilebilir değildir diyen Sendika Başkanı Çeker “Hastaneleri bebek ve anne dostu diye kategorilendiren bakanlığın kendisinin anne ve bebeklere böyle bir muamele yapması da tuhaftır. Eğer aile konusundaki temel hedefleri sadece sözden ibaret değilse hükümet bu durumu da düzeltmelidir. Annelerin yaşadığı bu sorunu gidermelidir. Hükümet uygulamada birliği sağlamalı, bir yaptığı öbürüyle çelişmemelidir. Çalışma Bakanlığı büyükannelere ücret verirken, Sağlık Bakanlığının süt izni kullanan anneleri ekonomik zarara uğratması tuhaftır” açıklamasında bulundu.

SAMİMİYETE DAVET EDİYORUZ

Bir kez daha söylüyoruz; Süt izninin kullanımında izin üzerindeki tasarruf yetkisinin dahi kişilere tanınmadığı zorunlu bir hak olduğu düşünüldüğünde süt izni kullananlardan kesinti yapılması hakkaniyete aykırıdır diyen Çeker “Süt iznini kullanan çalışanlardan kesinti yapılmamalıdır. Bakanlık bu ayıptan bir önce kurtulmalıdır. Sağlık Bakanlığını anne ve bebeklere vaatler yerine icraat ile sahip çıkmaya çağırıyoruz. Süt izinlerinde annelerin döner sermayelerinden kesinti yapılmaması için yasal düzenlemenin yapılmasını ve Hükümet üyelerinin söylemleri ile eylemlerinin birbiri ile çelişmemesi gerek. Konu hakkında Sağlık Bakanlığını samimiyete davet ediyoruz” dedi. Serkan BORLAK