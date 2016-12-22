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Ömer Gültekin'in anne acısı

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Ömer Gültekin'in anne acısı
Eski voleybolcu, voleybol hakemi ve voleybol il temsilcisi Ömer Gültekin'in annesi Hanife Gültekin önceki gün hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi dün öğle namazına müteakip Fevziye caminden kaldırıldı ve Bağçeşme mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Gazetemiz olarak Merhume Hanife Gültekin'e Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır diliyoruz.

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