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Önce çay parasını ödedi, sonra gözaltına alındı

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Önce çay parasını ödedi, sonra gözaltına alındı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün 'Narko Sokak' adlı huzur operasyonunda taksirli adam öldürmek suçundan aranan F.A. çay bahçesinde yakalandı. F.A. içtiği çay parasını ödedikten sonra kelepçe takılarak karakola götürüldü.

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan huzur operasyonunda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekiplerine bağlı 150 polis, 3 narkotik köpeği ile operasyon düzenlendi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler, sokaklar ve eğlence mekanları kontrol edildi. Yapılan huzur operasyonunda Kocaeli genelinde bin 345 kişi sorgulandı, 51 işyerinde denetim yapıldı. Operasyon kapsamında aranan 2 kişi gözaltına alındı. Üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

ÖNCE HESABI ÖDEDİ..

İzmit'te, polisin kimlik sorgusu sırasında bir çay bahçesinde oturup çay içen F.A.'nın Zonguldak'ta taksirli adam öldürme suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan F.A., içtiği çayın parasını ödedikten sonra kelepçelenerek karakola götürüldü.

 

 


 

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